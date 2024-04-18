中職／悍將不懼台南Josh魔咒 逆轉勝讓啦啦隊安娜甜喊：葛格

棒球網紅台南Josh以擁有「反指標」體質聞名，昨天他現身新莊棒球場，引發許多球迷關注，中場休息時間，富邦悍將啦啦隊安娜大方與他合照，還用他準備的毛巾擦汗，完全不害怕魔咒，悍將從1：4落後，最終以10：4逆轉大勝中信兄弟隊「抗嗨成功」。

日前樂天桃猿隊舉辦開球嘉賓徵選活動，官方粉絲團突然禁止台南Josh參加，他事後在FB發文和製作影片，痛斥桃猿球團作法，引發球迷熱議。事後，悍將官方APP點數兌換頁面上備註，「所有人都可以兌換勝利樂透，也歡迎Josh」，疑似在玩梗。

前天晚間Josh開賽事直播，意外變成悍將APP工商時間，還釣出野生啦啦隊成員安娜，兩人在直播對話不斷，超甜互動讓Josh直呼暈船。沒想到悍將官方APP下載量因此激增，昨天台南Josh進場，還準備安娜的毛巾，中場休息時兩人甜蜜互動，羨煞許多球迷。

本場比賽悍將和兄弟前5局4：4平手，悍將打線後半段大爆發，先發投手德保拉和牛棚投手李振昌都擋不住，終場以10：4大勝兄弟，許多球迷直呼「抗嗨成功」。

不少球迷擔心安娜的身體健康會被「反指標」影響，今天稍早她在個人IG發文，分享喊Josh葛格（哥哥）的影片，並寫道，「謝謝很多人關心我的身體健康，目前人很好之餘，不能只有在鍵盤上很會打Josh葛格，祭出我最大的誠意，抗嗨成功。」