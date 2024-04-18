中職／一粒紅到美國？雄鷹啦啦隊才組軍就受邀3場MLB台灣日

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars繼日前確定參加MLB水手隊台灣日後，今天再宣佈5月受邀出席舊金山台灣日及天使隊台灣日活動，本季MLB三場台灣日Wing Stars都將現身助陣。

舊金山台灣日5月25日在奧克蘭運動家隊主場登場，「T League北美台灣一級棒聯盟」為舊金山台灣日的重要推手，天使隊台灣日則由「橙縣台灣傳統週籌備委員會」、「柑縣台美商會」及「Rocks Baseball」三方主辦，2場活動目的都是想讓遠在太平洋彼岸的球迷們，也能感受到台灣帶來的正港應援文化。

這次邀請Wing Stars女孩螢螢、林浠、妡0、恬魚、一粒、圈圈及練習生毛毛出席，分別將在5月25日運動家及5月29日天使主場，帶來精彩的賽前表演。

隊長螢螢表示：「我們非常興奮能夠受邀參與重要的國際活動，再次受邀不僅是對我們的肯定，更是台灣啦啦隊文化在國際舞台上的一次珍貴機會，我們將全力以赴，帶著台灣的熱情和活力，為美國觀眾呈現精彩的表演。」

Wing Stars人氣成員一粒說，「能夠代表球團出國、體驗不同的棒球文化感到很幸福及興奮，很感謝美職球團和主辦單位的邀請，也感謝公司的規劃和安排，為了可以讓台灣在國際舞台上獲得更多關注，這項重責大任，我們會更努力！」她也再次喊話，「美國的球迷等我們哦！」