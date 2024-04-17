中職／德保拉殺手？戴培峰看對戰數據也意外

富邦悍將隊今天以10：4擊敗中信兄弟隊，捕手戴培峰從德保拉手中轟出追平2分砲，辛元旭補上超前三壘安打，幫助悍將擺脫墊底爬上第4，戴培峰開轟雖然有感覺，但還是不敢放慢腳步，「前面許基宏那支我也以為會過牆。」

戴培峰對德保拉一直打得不錯，加上今天對戰2打數1安打，生涯對戰打擊率高達3成20，敲出2轟，德保拉生涯僅被敲出38支全壘打，戴培峰是第9位曾對他轟過2支以上的球員。

戴培峰是在5局下敲出追平2分砲，他表示：「沒印象對德保拉有打那麼好，自己認為打左投比較不擅長，德保拉又是不好對付的投手，那一球應該是有點偏高的直球。」

開轟的瞬間，戴培峰雖然有手感，但是心情不太篤定，還是加速跑，因為前面許基宏有一球敲得很遠，「我在本壘這邊看以為會過，結果沒有過。」