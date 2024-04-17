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中職／狂龍7局後發動逆轉計 雄鷹苦吞6連敗墊底

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊張政禹敲出三壘打追平比數。圖／味全龍隊提供
味全龍隊張政禹敲出三壘打追平比數。圖／味全龍隊提供

台鋼雄鷹隊今天一度靠著曾子祐適時安打領先，然而後段牛棚起火，味全龍隊打出一波逆轉，反以12：3拿下勝利，雄鷹苦吞6連敗，戰績4勝8敗獨居墊底，也讓艾璞樂拿下轉隊首勝。

雄鷹在3局下靠著郭永維、葉保弟安打，加上紀慶然保送形成滿壘，曾子祐的二壘安打敲回2分打點，洋砲魔鷹再補上高飛犧牲打，取得3：0領先。

然而6局上龍隊先靠吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打追回1分，7局上雄鷹先發投手哈瑪星退場後，謝葆錡製造一、二壘有人危機，張政禹的三壘安打追平比分，換上黃群也踩不住煞車，被張祐銘敲出超前安打，隨後龍隊又是2支安打，吉力吉撈高飛犧牲打添得保險。

8局龍隊又得1分、9局攻下6分大局奠定勝利，敲出3安、2打點追平比數的張政禹獲選單場MVP，吉力吉撈則是1安打、3分打點。

雄鷹今天開箱新洋投哈瑪星，中職初登板繳出6局失1分的表現，被敲4支安打另有9次三振、2次四死球，不過無關勝敗，在他退場後，雄鷹牛棚狂失11分。

龍隊先發投手艾璞樂則是6局被敲4安，另有7次三振，丟掉3分不僅沒有吞敗，還靠著隊友在7局上的逆轉，開季2連敗後拿下轉隊後的首勝。

吉力吉撈 牛棚

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