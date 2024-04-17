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中職／史上最強！統一獅13戰11勝 林佳緯開轟護航羅昂
統一獅隊在台南球場「作客」，但展現主人氣勢，連兩場擊敗樂天桃猿隊，今晚先發投手羅昂6局無失分、10次三振，外加19歲的林佳緯敲出生涯首轟，以10：0拿下勝利，開季13戰豪取11勝，寫下史上最強紀錄。
獅隊昨晚追平史上最速10勝的聯盟紀錄，今晚更取得開季13戰以來的第11勝，為聯盟紀錄寫下新頁，中職過去開季最快11勝是1997年時報鷹、2020年樂天桃猿隊，但都花了14場。
獅隊今天2局上就靠林靖凱、邱智呈2支安打送回2分，4局上林佳緯再敲出一發2分砲擴大領先，19歲又97天之齡寫下隊史第二年輕紀錄，僅次於林子豪的19歲又13天。
接下來第6到第9局獅隊都持續追加分數，徹底擊沈猿隊反撲希望，全隊敲出19支安打，邱智呈更演出生涯最多的單場5安打。
獅隊先發投手羅昂今天總計6局雖被敲6支安打，但狂飆10次三振，沒有四壞，無失分，奪得本季第2勝；猿隊先發投手 鈴木駿輔5局被敲9支安打，丟掉4分，吞下生涯首敗。
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