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中職／周思齊第99盜露燦笑 戴培峰：學長跑太快

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊周思齊完成生涯第99次盜壘成功。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊周思齊完成生涯第99次盜壘成功。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天雖然以4：10輸給富邦悍將隊，不過周思齊在8局上完成生涯第99盜，上壘後露出笑容，承諾捐款金額也累積到30萬，捕手戴培峰坦言是自己沒傳好，「學長跑太快了。」

去年球季周思齊3次盜壘成功，生涯累積98盜，今年周思齊宣告引退，每一次上壘都很珍貴，今天在8局上代打選到四壞保送上壘後，全場球迷都很期待，而他也發動盜壘，成功挑戰戴培峰。

雖然悍將當時已經領先多分，但戴培峰表示，當下沒有要輕易放過，只是那一球沒傳好，加上周思齊離壘的距離也大，「學長跑太快了。」明天可能再次面臨周思齊挑戰生涯百盜，戴培峰會提高警戒，「如果我有先發，會叫野手顧一下。」

周思齊從去年累積到生涯第96盜之後，就承諾未來只要增加1次盜壘，就捐款10萬元到「王光輝棒球發展計畫」中，第100盜更會加碼到20萬元，而去年球季結束後來到98盜，加上今天已經累積30萬，再1盜就可湊齊50萬元。

中信兄弟隊周思齊完成生涯第99次盜壘成功。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊周思齊完成生涯第99次盜壘成功。記者侯永全／攝影

周思齊 富邦悍將 戴培峰

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