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中職／兄弟3E誤事…悍將猛打德保拉8分逆轉勝

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
悍將戴培峰在五局下擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
悍將戴培峰在五局下擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊扛住最多3分落後，5局下戴培峰敲出追平轟，6局下辛元旭敲回超前分，7局下一波5分大局打爆中信兄弟先發投手德保拉，最終以10：4拿下勝利，也擺脫墊底位置，兄弟單場3次失誤造成致命傷。

辛元旭今天敲出2安打、2打點，2局下先用滾地推進打回1分，6局下則是2出局後，高國麟靠著失誤上壘，辛元旭一支三壘安打當英雄，將比數超前。

悍將雖然一度以1：4落後，但5局下陳真滾地推進追回1分，戴培峰敲出個人本季首轟，2分砲追平比數，也是生涯第9轟，第二次棒打德保拉；7局下悍將更是打了一整輪，單局4支安打，一口氣攻回5分，奠定勝基。

德保拉本季前兩場出賽都投出優質先發，今天前6局就丟掉4分，7局續投結果因為自己失誤、保送、安打，在無人出局滿壘時退場，接替的李振昌不僅將壘上3名跑者全換成分數，還多掉2分，德保拉丟掉8分有6分責失，防禦率上升到4.50，吞下第2敗。

悍將先發投手戈威士僅投5局就用了100球退場，被敲4支安打丟掉4分，原因是除了7次三振外，還有多達5次四壞保送，防禦率來到5.14。

兄弟在8局上換上周思齊代打，獲得四壞保送上壘，也不負眾望挑戰盜壘，結果因內野手漏球成功上壘，周思齊也露出笑容，這是他生涯第99盜，生涯最後一年，距離「千安百盜」俱樂部只差一步之遙。

中信兄弟先發投手德保拉。記者侯永全／攝影
中信兄弟先發投手德保拉。記者侯永全／攝影
悍將先發投手戈威士。記者侯永全／攝影
悍將先發投手戈威士。記者侯永全／攝影
悍將辛元旭在六局下擊出一分打點三壘安打。記者侯永全／攝影
悍將辛元旭在六局下擊出一分打點三壘安打。記者侯永全／攝影

德保拉 辛元旭

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