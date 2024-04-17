中職／一粒姊妹同框畫面超美網友瘋了 姊還吐槽妹顯見好感情

中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊一粒吸引球迷目光，人氣飆高，連帶日前出現在球場的一粒雙胞胎姊姊也是長相甜美，網友不僅直呼真的有「兩粒」，還希望姊姊也能一起加入啦啦隊，不過，兩人一直未有同框畫面，於今天姊妹同時在個人IG限動上傳同框影片，吸引不少人注目，不僅一粒長得漂亮，姊姊同樣也不有輸給妹妹容貌，令網友都為之瘋狂。

同時，姊姊也在個人Thread帳號「9y9j」上傳與妹妹同框的照片，還吐槽妹妹「不要約她跑咖，都不會拍幫忙拍照」，顯見兩人感情好，網友也注意到姊姊個性比較開朗，妹妹比較文靜；有網友則留言說，「兩個粒都好仙」。

一粒姊姊與妹妹同框。擷圖自9y9j Thread