中職／19歲林佳緯扛出首轟 寫獅隊第2年輕紀錄

統一獅隊新秀林佳緯扛起外野主力位置，也用球棒說話，昨天敲出生涯首次單場4安，今天又轟出生涯第1發全壘打，19歲又97天之齡，寫下隊史第二年輕敲出首轟的紀錄。

林佳緯是去年獅隊季中選秀第1指名，球季後段獲得上場機會，6場比賽敲出1支安打，生涯首安、首打點都出爐，今年他更在蘇智傑受傷缺陣後，補起外野位置，開季首戰就敲出單場4安。

欠缺的生涯首轟林佳緯在生涯第19場出賽補上，今晚對戰樂天桃猿隊，4局上從鈴木駿輔手中敲出一發右外野2分砲，幫助球隊取得4：0領先。

林佳緯敲出生涯首轟的年紀在獅隊隊史僅次於林子豪的19歲又13天，中職史上最年輕紀錄，仍是2015年猿隊林承飛敲出首轟時、18歲又187天。