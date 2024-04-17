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中職／開玩笑討陳仕朋勝投球 王正棠到手才發現有自己紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
一局下富邦悍將王正棠敲出一發帶有一分打點的二壘安打。記者葉信菉／攝影
一局下富邦悍將王正棠敲出一發帶有一分打點的二壘安打。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊王正棠14日賽後開玩笑地向陳仕朋討要「勝投球」，理由是「會帶來好運」，不過當他真的將這顆球收下後，才想起這也是自己的生涯第500場出賽，28歲的他已經萌生感慨。

悍將14日以7：0擊敗樂天桃猿隊，陳仕朋以7局無失分好投獲選MVP，在左外野完成再見接殺的王正棠，想要將球交給陳仕朋，卻發現他似乎對要領取MVP有些緊張，乾脆開玩笑說自己有在蒐集勝投球，「還是你這顆給我？」

不料，陳仕朋真的送出，還說自己留著練習用的球就好，王正棠拿著球回到休息室才發覺，這也是自己的生涯第500場出賽，剛好自己也有收集紀錄球的習慣。

「現在看到年輕球員，真的覺得年紀有差。」1995年出生的王正棠要到9月才滿29歲，但已經早早感受到後輩帶來的競爭，「大概26歲之後體能就有差，想提醒他們真的要好好珍惜。」

王正棠今年開季打擊率一度在5成以上，但中間面對一段小低潮，跌破3成，不過14日單場2安又拉回到3成22打擊率，王正棠表示：「會看影片想辦法盡快調整，到前幾場其實打得就滿扎實，所以不會到擔心。」

富邦悍將 樂天桃猿 陳仕朋

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