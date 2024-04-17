中職／2場被打爆的布藍登將回一軍 修正「快投」問題

富邦悍將隊今年找來大聯盟資歷的布藍登，卻在生涯前兩戰遭遇中職「震撼教育」，加起來僅投3.2局就被敲出13支安打，但經過二軍調整，這周末就將回到一軍，悍將也終於將結束「地獄開季」。

悍將總教練陳金鋒提及，布藍登這周將回到一軍，開季前3周都是單周5連戰的賽程，需要透過洋投「投1休4」等方式應對，但下周黃保羅可望回到一軍，加上賽程中間有休兵日，對先發的戰力上負擔沒有那麼大。

布藍登是在6日下放二軍，最快21日才能回到一軍，投手教練郭勇志也證實，布藍登預計會是周日先發，今天牛棚狀況正常，「但也要等比賽觀察才知道。」

布藍登前2場在一軍合計僅投3.2局就丟掉8分，生涯前26打席被敲13支安打更追平聯盟最慘紀錄，郭勇志透露，讓他到二軍有提出課題調整，「主要是壘上有人的快投動作，會影響他的變化球優勢，亞洲棒球戰術相對多，洋投來都需要適應。」

至於布藍登的調整結果，郭勇志表示，二軍的保送還是有點多，但球威還是不錯，跟簽約前評估的一樣，「相信他會變得更好。」