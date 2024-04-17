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中職／少了江坤宇游擊誰來頂？兄弟教頭點名兩人

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊楊祥禾（右）。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊楊祥禾（右）。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊「不動」游擊手江坤宇因左大腿不適下二軍休養，這個位置由誰來頂？兄弟今天拉上21歲的楊祥禾即刻先發，總教練平野惠一另外列入林瑞鈞也是競爭名單，期待打造出充滿良性競爭的團隊。

兄弟今晚對富邦悍將隊由楊祥禾先發，平野惠一主要考量是楊祥禾熱身賽曾在新莊出賽，所以安排他先發，另外林瑞鈞也會在江坤宇不在時輪替游擊位置，「沒有說誰固定。」

兄弟以往固定鎮守三壘、游擊的王威晨、江坤宇接連受傷，王威晨本周五有機會回歸，江坤宇則因為是腿部受傷，比較難評估歸隊時間。

內野戰力是否因此受影響？平野表示，春訓時就跟全隊說過，希望打造出不管誰缺席，都有人可以頂替的球隊，「希望等到威晨、阿坤回來，也會感受到競爭很激烈，不一定有位置。」

楊祥禾周日就得知自己要上一軍，已經做好心理準備，熱身賽雖然有好表現，但他認為自己是新人，什麼機會都會好好把握；林瑞鈞則表示，江坤宇在游擊位置確實是一道高牆，「他真的很強。」自己的目標是做好守備工作，打擊是附加價值，也期待坤宇盡快歸隊。

中信兄弟隊林瑞鈞。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊林瑞鈞。記者蘇志畬／攝影

平野惠一 江坤宇 王威晨

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