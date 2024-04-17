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中職／兄弟少恩力還有克迪 王建民談戰力：沒有問題
中信兄弟隊原本要簽的洋投恩力因藥檢未過被打槍，一軍目前仍只有3洋將撐著，不過好消息是克迪下周開始Live BP，順利的話有望在5月中、下旬回到實戰。
兄弟在3月下旬時傳出有意網羅曾效力富邦悍將隊的恩力，但一直沒有簽約消息，今日傳出藥檢未通過，球團表示：「依照規章規定在註冊恩力前，接受聯盟藥檢，因結果為陽性，球團也立即與恩力終止合約。」
兄弟投手教練王建民表示，沒能簽下恩力，對於球隊現行運作沒什麼影響，「當時主要是簽一個保險。」不過球團仍有將兩位洋將列入備案討論。
「現有洋將沒有問題。」王建民這麼說，數據也這麼說，兄弟一軍3名先發洋投德保拉、艾士特、猛登，合計防禦率2.63，在六隊中僅次於味全龍隊的1.98，吃下41局也是聯盟次高，與樂天桃猿隊的42.1局相距不遠。
而兄弟目前還有2名洋將，克迪開季前手肘發炎，但預計下周就可進行實戰投打練習，1到2次後就可到二軍復健賽，王建民評估流程約需1個月，至於象魔力的復健則有在進度上。
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