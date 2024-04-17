中職／李多慧跳韓團手指舞網狂讚 稱台灣一女性神物韓國卻沒

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧近日在台灣舉辦粉絲見面會，她也發文提到，相當滿意粉絲送的一項「神物」，昨天她更大跳近期爆紅的韓團手指舞「Magnetic」。

李多慧在個人IG發文感謝粉絲們送的鮮花和禮物，她表示，「會更努力成為能為大家帶來正面影響的多慧。謝謝大家送我最喜歡的Kitty，這次還有收到台灣的Kotex涼感衛生棉，涼涼香香的喜歡，謝謝。韓國怎麼沒有啊，台灣好東西真的太多了。」

李多慧經常在IG發布韓團舞蹈翻跳影片，最近韓國女團ILLIT出道曲「Magnetic」爆紅，許多網友分享手指舞挑戰影片，舞蹈能力卓越的李多慧也跟上風潮，完美詮釋這段舞蹈。

影片一出，網友紛紛稱讚，「沒事發一個比賽德克巴萊還長的片幹嘛」、「這麼美的地方配多慧真的太漂亮了」、「跳舞果然還是得多慧呀」、「跳得比原唱還好看」、「這首歌最重要的就是笑容，展現的非常好」。