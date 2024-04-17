快訊

昔替扁嫂看診…「北榮神經修復權威」遭控勾結廠商 士檢聲押4人

武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

執掌兩岸交流重任 海基會董事長傳鎖定鄭文燦

中職／李多慧跳韓團手指舞網狂讚 稱台灣一女性神物韓國卻沒

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自李多慧IG
李多慧。 截圖自李多慧IG

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧近日在台灣舉辦粉絲見面會，她也發文提到，相當滿意粉絲送的一項「神物」，昨天她更大跳近期爆紅的韓團手指舞「Magnetic」。

李多慧在個人IG發文感謝粉絲們送的鮮花和禮物，她表示，「會更努力成為能為大家帶來正面影響的多慧。謝謝大家送我最喜歡的Kitty，這次還有收到台灣的Kotex涼感衛生棉，涼涼香香的喜歡，謝謝。韓國怎麼沒有啊，台灣好東西真的太多了。」

李多慧經常在IG發布韓團舞蹈翻跳影片，最近韓國女團ILLIT出道曲「Magnetic」爆紅，許多網友分享手指舞挑戰影片，舞蹈能力卓越的李多慧也跟上風潮，完美詮釋這段舞蹈。

影片一出，網友紛紛稱讚，「沒事發一個比賽德克巴萊還長的片幹嘛」、「這麼美的地方配多慧真的太漂亮了」、「跳舞果然還是得多慧呀」、「跳得比原唱還好看」、「這首歌最重要的就是笑容，展現的非常好」。

啦啦隊 李多慧

相關新聞

中職／洋投少一力…恩力藥檢未過 兄弟：照規定辦理

中信兄弟隊有意網羅的洋投恩力（Elniery Garcia），今日傳出因藥檢未過無法加盟，且列入永不錄用名單，兄弟球團對...

中職／李多慧跳韓團手指舞網狂讚 稱台灣一女性神物韓國卻沒

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧近日在台灣舉辦粉絲見面會，她也發文提到，相當滿意粉絲送的一項「神物」，昨天她更大跳近期爆紅的韓團手指舞「Magnetic」。 李多慧在個人IG發文感謝粉絲們送的鮮花和禮

棒球／沒想到只待1年就被西武獅放棄！張奕坦言受到打擊

前旅日投手張奕2023年作為補償球員，轉隊到西武獅隊，沒想到只效力一季就被戰力外，日媒《Full Count》專訪張奕，他坦言沒想到這麼快就被放棄。 2022年張奕效力歐力士，在一軍出賽15場，

中職／獅子軍必勝旗復刻 5月喚醒獅迷復古情懷

開季12場拿下10勝的統一獅隊，今年5月將在台南棒球場規劃復古月主題日，傳統應援號角再次響起，當月統一獅主場應援將採用樂...

中職／一粒曝4年戀情告吹哭了一晚 目前單身曝理想型

台鋼雄鷹啦啦隊一粒因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉，加上完美詮釋葉保弟應援舞，成為新一代啦啦隊女神，她近日受訪時透露，曾有一段4年戀情，因長期受訓告吹，目前是單身。 一粒爆紅後一舉一動備受外界關注，

日職／隊長回來了！重砲筒香嘉智重返橫濱 簽3年複數年約

不是巨人隊！日籍重砲筒香嘉智本季重返日本職棒，吸引多隊爭搶，今天結果出爐，不是外界盛傳的巨人，他選擇加盟母隊橫濱DeNA，並簽下3年複數年合約，筒香也將重披橫濱時期的25號球衣。 筒香嘉智結束4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。