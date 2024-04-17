棒球／沒想到只待1年就被西武獅放棄！張奕坦言受到打擊

前旅日投手張奕2023年作為補償球員，轉隊到西武獅隊，沒想到只效力一季就被戰力外，日媒《Full Count》專訪張奕，他坦言沒想到這麼快就被放棄。

2022年張奕效力歐力士，在一軍出賽15場，主投22.2局送出20K和10保送，防禦率僅2.38。季後歐力士在自由球員市場簽下西武獅森友哉，西武獅選擇球員補償，挑走張奕，去年張奕因傷只在一軍出賽5場，防禦率9.00，季末被戰力外。

張奕被戰力外後，參加測試會表現不理想，最終決定回台準備中職選秀，與台鋼雄鷹隊簽自行培訓合約，在二軍為雄鷹出賽。日媒報導指出，張奕原本以為會有育成合約，心中仍抱持期待，但隨後這念頭也被打破，「他們跟我說下季不會再簽你，我當時還在等育成合約，但結果卻是一籌莫展。」

對於待一年就被戰力外，張奕坦言受到很大的心理打擊，儘管心情複雜，仍選擇積極面對，選擇參加試訓。張奕每天早上5點開始訓練，西武隊職員也陪他訓練，讓他非常感激。

張奕說明目前的右肩狀況在好轉，目前與雄鷹簽自主培訓合約，他說，「我不知道事情會如何發展，但我認為我還能做到，我不會在此刻放棄球員生涯。」