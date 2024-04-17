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中職／洋投少一力…恩力藥檢未過 兄弟：照規定辦理

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊有意網羅的前悍將洋投恩力，今日傳出因藥檢未過無法加盟。 聯合報系資料照
中信兄弟隊有意網羅的前悍將洋投恩力，今日傳出因藥檢未過無法加盟。 聯合報系資料照

中信兄弟隊有意網羅的洋投恩力（Elniery Garcia），今日傳出因藥檢未過無法加盟，且列入永不錄用名單，兄弟球團對此表示：「立即終止合約，依聯盟規定辦理。」也已鎖定另2位洋將。

兄弟今年季前找來5名洋投備戰新球季，然而隨著克迪（Kirkland McCarty）、象魔力（Shawn Morimando）趕不上開季，只用德保拉（Jose De Paula）、艾士特（Eric Stout）、猛登（Daniel Joseph Mengden）3人應戰。

3月下旬曾傳出兄弟有意找來去年曾效力富邦悍將隊的恩力，並在日前抵台，但卻一直沒有簽約消息，而近期傳出是因藥檢未通過，聯盟秘書長楊清瓏今天稍早也證實此事。

關於恩力未通過聯盟藥檢一事，中信兄弟球團表示：「依聯盟規章在二軍註冊恩力前，接受聯盟藥檢，因結果為陽性，球團也立即與恩力終止合約，並依聯盟規定辦理。」

至於其他洋將的佈局，球團現已經有兩位洋將備案討論中，相關洋將消息將再公告。

恩力在2017年曾因未通過大聯盟藥檢，被禁賽80場，不過去年加盟悍將後藥檢沒有問題，然而今年兄弟要註冊前申請藥檢，卻驗出禁藥反應。

中信兄弟 富邦悍將

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