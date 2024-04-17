中職／一粒曝4年戀情告吹哭了一晚 目前單身曝理想型
台鋼雄鷹啦啦隊一粒因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉，加上完美詮釋葉保弟應援舞，成為新一代啦啦隊女神，她近日受訪時透露，曾有一段4年戀情，因長期受訓告吹，目前是單身。
一粒爆紅後一舉一動備受外界關注，不少網友好奇起她的感情生活。對此，一粒在接受「鏡週刊」訪問時，說明自己目前是單身，上一段戀情是和大學學長的4年戀，成為啦啦隊後要從北部搬到高雄，因遠距離而分手。
一粒透露兩人交往時沒吵過架，但分開後就出現很多問題，畢業後原本要在台北發展，當時決定回高雄徵選時，男方也不太贊同。後來順利選上，培訓期太忙碌，兩人關係也生變。
一粒還表示是自己主動提分手，因此哭了一個晚上，目前心情已恢復，但因工作忙碌，沒時間想戀愛的事。當被問到理想型時，一粒說外表看感覺，希望個性幽默且好相處。
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