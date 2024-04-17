日職／隊長回來了！重砲筒香嘉智重返橫濱 簽3年複數年約

不是巨人隊！日籍重砲筒香嘉智本季重返日本職棒，吸引多隊爭搶，今天結果出爐，不是外界盛傳的巨人，他選擇加盟母隊橫濱DeNA，並簽下3年複數年合約，筒香也將重披橫濱時期的25號球衣。

筒香嘉智結束4年的旅美生涯，近期宣告將重返日職，據傳至少5隊對他有興趣，其中呼聲最高的為巨人及橫濱，上周日媒報導，由於橫濱角落內野、外野人才濟濟，恐怕會影響到筒香的出賽時間，對於想穩定上場的筒香來說，可能不是好選擇，反而是同聯盟的巨人更能滿足他的需求。

然而，經過一個禮拜後狀況急轉，筒香嘉智確定將和效力了10年的老東家橫濱簽下3年合約，推定前2個賽季年薪為3億，第3年則採用年薪變動制，自從筒香2020年赴美後，橫濱沒有讓任何人穿過25號球衣，於情於理都給了筒香極大誠意。

橫濱DeNA開季至今以7勝7敗在央聯位居第3，筒香嘉智這名「前隊長」的回歸對於球隊士氣無疑是一大提升，筒香嘉智日職累計成績相當漂亮，10年生涯共計977安、205轟、613分打點，攻擊指數高達.899。

橫濱隊監督三浦大輔在受訪時說，已經接到了筒香打來的電話，電話中筒香提到將會為橫濱竭盡全力，「當然，他的打擊是一回事，但他對於棒球的態度和各種人生經歷將是球隊重要的寶物。」公開記者會將於日本時間明天晚上6點於橫濱體育館舉行。