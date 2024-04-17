快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／隊長回來了！重砲筒香嘉智重返橫濱 簽3年複數年約

聯合新聞網／ 綜合報導
決定重返日職的筒香嘉智選擇加盟母隊橫濱DeNA，並簽下3年複數年合約。 美聯社資料照
決定重返日職的筒香嘉智選擇加盟母隊橫濱DeNA，並簽下3年複數年合約。 美聯社資料照

不是巨人隊！日籍重砲筒香嘉智本季重返日本職棒，吸引多隊爭搶，今天結果出爐，不是外界盛傳的巨人，他選擇加盟母隊橫濱DeNA，並簽下3年複數年合約，筒香也將重披橫濱時期的25號球衣。

筒香嘉智結束4年的旅美生涯，近期宣告將重返日職，據傳至少5隊對他有興趣，其中呼聲最高的為巨人及橫濱，上周日媒報導，由於橫濱角落內野、外野人才濟濟，恐怕會影響到筒香的出賽時間，對於想穩定上場的筒香來說，可能不是好選擇，反而是同聯盟的巨人更能滿足他的需求。

然而，經過一個禮拜後狀況急轉，筒香嘉智確定將和效力了10年的老東家橫濱簽下3年合約，推定前2個賽季年薪為3億，第3年則採用年薪變動制，自從筒香2020年赴美後，橫濱沒有讓任何人穿過25號球衣，於情於理都給了筒香極大誠意。

橫濱DeNA開季至今以7勝7敗在央聯位居第3，筒香嘉智這名「前隊長」的回歸對於球隊士氣無疑是一大提升，筒香嘉智日職累計成績相當漂亮，10年生涯共計977安、205轟、613分打點，攻擊指數高達.899。

橫濱隊監督三浦大輔在受訪時說，已經接到了筒香打來的電話，電話中筒香提到將會為橫濱竭盡全力，「當然，他的打擊是一回事，但他對於棒球的態度和各種人生經歷將是球隊重要的寶物。」公開記者會將於日本時間明天晚上6點於橫濱體育館舉行。

日本 橫濱海灣之星 筒香嘉智

相關新聞

中職／一粒曝4年戀情告吹哭了一晚 目前單身曝理想型

台鋼雄鷹啦啦隊一粒因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉，加上完美詮釋葉保弟應援舞，成為新一代啦啦隊女神，她近日受訪時透露，曾有一段4年戀情，因長期受訓告吹，目前是單身。 一粒爆紅後一舉一動備受外界關注，

日職／隊長回來了！重砲筒香嘉智重返橫濱 簽3年複數年約

不是巨人隊！日籍重砲筒香嘉智本季重返日本職棒，吸引多隊爭搶，今天結果出爐，不是外界盛傳的巨人，他選擇加盟母隊橫濱DeNA，並簽下3年複數年合約，筒香也將重披橫濱時期的25號球衣。 筒香嘉智結束4

中職／桃猿流浪到台南還被打爆 獅隊12戰10勝平史上最速

樂天桃猿隊流浪到台南，今天在府城作東迎戰統一獅隊，單場3次失誤，投手群也被猛獅打線打爆，獅隊終場以11：1大勝，只用12...

中職／江承諺6局失1分好投問天 雄鷹5連敗跌落墊底

台鋼雄鷹隊左投江承諺6局失1分好投，得不到火力支援，雄鷹以0：1輸給味全龍隊，吞下5連敗，這支新軍戰績跌到4勝7敗，與富...

謝國城青少棒／宜蘭縣克服震災參賽 順利晉8強

謝國城盃全國青少棒錦標賽今天進行敗部賽程，宜蘭縣8比2擊敗雲林縣，因花蓮地震導致道路中斷，宜蘭縣隊花近11小時車程到台東...

棒球／亞洲盃5人制棒球台灣奪銀 取得世界盃資格

第2屆亞洲盃5人制棒球錦標賽公開組，台灣隊在今天在冠軍賽遭日本隊逆轉，以1比2拿下亞軍，台灣選手施季定華獲男子最有價值球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。