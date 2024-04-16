中職／江承諺6局失1分好投問天 雄鷹5連敗跌落墊底

台鋼雄鷹隊左投江承諺6局失1分好投，得不到火力支援，雄鷹以0：1輸給味全龍隊，吞下5連敗，這支新軍戰績跌到4勝7敗，與富邦悍將隊並列墊底。

江承諺以102球投6局僅被敲5安打、失1分，第5局被首位打者劉基鴻敲安，蔣少宏補上場地安打攻占一、三壘有人，張政禹以高飛犧牲打為龍隊送回寶貴分數。

江承諺本季至今先發3場，全數都是6局失1分好投，成為雄鷹先發輪值中最穩的一人，但3戰僅1勝入袋。

0：1的落後，雄鷹追不回，龍隊由洋投伍鐸先發5.2局被敲4安打，第6局先取得兩出局後，面對王柏融、魔鷹都沒解決，留下一、二壘有人危機交到羅華韋手中，讓藍寅倫擊出游擊方向滾地球出局，守住無失分的成績單。

雄鷹後續的搶分機會都未能把握，林凱威把關的第8局，在一出局、二壘有人時輪到「魔王連線」，王柏融打出內野飛球出局，龍隊選擇故意四壞保送此戰已有3安打的魔鷹，對決藍寅倫以一壘方向滾地球抓下出局數。

陳冠偉第9局關門守住1分差勝利，伍鐸的勝投也進袋，本季3場先發奪得3連勝。