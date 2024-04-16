快訊

家裡有錢才能讀？畢業生痛訴1科系「階級複製嚴重」：天選之人以外難上岸

幸運兒是你嗎？大樂透1億元開在「這縣市」國定古蹟附近

陸網紅Sean兒子「頭髮太醜」申請入台證被退件？ 我移民署揭規定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／江承諺6局失1分好投問天 雄鷹5連敗跌落墊底

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹左投江承諺。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
台鋼雄鷹左投江承諺。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

台鋼雄鷹隊左投江承諺6局失1分好投，得不到火力支援，雄鷹以0：1輸給味全龍隊，吞下5連敗，這支新軍戰績跌到4勝7敗，與富邦悍將隊並列墊底。

江承諺以102球投6局僅被敲5安打、失1分，第5局被首位打者劉基鴻敲安，蔣少宏補上場地安打攻占一、三壘有人，張政禹以高飛犧牲打為龍隊送回寶貴分數。

江承諺本季至今先發3場，全數都是6局失1分好投，成為雄鷹先發輪值中最穩的一人，但3戰僅1勝入袋。

0：1的落後，雄鷹追不回，龍隊由洋投伍鐸先發5.2局被敲4安打，第6局先取得兩出局後，面對王柏融、魔鷹都沒解決，留下一、二壘有人危機交到羅華韋手中，讓藍寅倫擊出游擊方向滾地球出局，守住無失分的成績單。

雄鷹後續的搶分機會都未能把握，林凱威把關的第8局，在一出局、二壘有人時輪到「魔王連線」，王柏融打出內野飛球出局，龍隊選擇故意四壞保送此戰已有3安打的魔鷹，對決藍寅倫以一壘方向滾地球抓下出局數。

陳冠偉第9局關門守住1分差勝利，伍鐸的勝投也進袋，本季3場先發奪得3連勝。

台鋼雄鷹 王柏融 藍寅倫

延伸閱讀

日職／火腿3洋砲打擊有夠慘 王柏融已算近年補強前段班

中職／王柏融彈出幸運安打 張肇元再見安助雄鷹反射逆轉勝

中職／驚天交易2主菜 王柏融、林子偉首度同場在明天？

中職／王柏融被觸身球後爆粗口？網：是在喊高雄市長名字

相關新聞

中職／啦啦隊一粒將「TAKAO」畫得超傳神 網：他會喜極而泣

台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒因葉保弟應援舞爆紅，成為話題人物。她昨天在社群上分享自己的繪畫作品「雄鷹吉祥物TAKAO」，令網友相當驚訝。 一粒過去就讀輔仁大學織品服裝學系，同時雙主修法文，多益成績高達

中職／江坤宇左大腿拉傷未好轉 拉長復原時間先降二軍

中信兄弟隊金手套游擊手江坤宇傳傷情，今天降下二軍，球團證實他的左大腿拉傷，經過一天休息後並未好轉，因此先做出陣容異動。

中職／江承諺6局失1分好投問天 雄鷹5連敗跌落墊底

台鋼雄鷹隊左投江承諺6局失1分好投，得不到火力支援，雄鷹以0：1輸給味全龍隊，吞下5連敗，這支新軍戰績跌到4勝7敗，與富...

棒球／亞洲盃5人制棒球台灣奪銀 取得世界盃資格

第2屆亞洲盃5人制棒球錦標賽公開組，台灣隊在今天在冠軍賽遭日本隊逆轉，以1比2拿下亞軍，台灣選手施季定華獲男子最有價值球...

棒球／陽岱鋼前隊友野球外第二人生 考取會計師轉戰補教界

日本職棒讀賣巨人隊的前左投池田駿，2021年退役後於去年秋天通過合格率僅7.6%的會計師資格考試，目前在補習班執教。他準...

MLB／超勇！小熊差1出局輸球 霍納在二壘竟靠暴投跑追平分

小熊隊今天完成一場不可思議的逆轉勝，9局上只差1出局就要輸球，二壘上的霍納（Nico Hoerner）卻靠暴投跑回追平分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。