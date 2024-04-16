中職／啦啦隊一粒將「TAKAO」畫得超傳神 網：他會喜極而泣
台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒因葉保弟應援舞爆紅，成為話題人物。她昨天在社群上分享自己的繪畫作品「雄鷹吉祥物TAKAO」，令網友相當驚訝。
一粒過去就讀輔仁大學織品服裝學系，同時雙主修法文，多益成績高達960分，可說是多才多藝。她昨天在Threads發文寫道，「跟大家分享我畫的TAKAO。」圖中可見作品主角是雄鷹吉祥物TAKAO，畫得相當傳神。
TAKAO日前因被誤認為雞柳條，引發球迷熱議，繼韓籍啦啦隊女神安芝儇後，一粒也發文向球迷介紹他。貼文一出，網友們紛紛表示，「畫得超棒」、「真粒害」、「Takao看到會喜極而泣吧 有夠可愛」、「好傳神的雞柳條」、「用原子筆畫很厲害，還有注重陰影細節」。
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