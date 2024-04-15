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中職／獅16日在台南當「客人」 與猿交手拚率先10勝

中央社／ 台北15日電

中職統一7-ELEVEn獅隊明天比賽要當「客人」，在台南棒球場以客隊身分與樂天桃猿隊交手，獅隊派出洋投勝騎士先發，要搶上半季率先10勝，桃猿隊先發投手為霸威斯。

中職16、17日樂天桃猿隊主場賽事原訂排在桃園棒球場舉行，但因為桃園棒球場整修、草皮生長狀況不佳尚無法使用，經過協調後，16、17日桃猿隊將以台南棒球場為主場，獅隊要在台南棒球場當「客隊」也算新鮮。

獅隊開季戰績不錯，今天賽前11場比賽打完9勝2敗、暫居上半季排名第1，明天要搶率先10勝；獅隊派出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，勝騎士本季目前為止2場先發出賽拿下2連勝，前一場9日對中信兄弟先發7局失1分、優質先發，開季狀況漸入佳境。

桃猿隊明天先發投手也派出洋投為霸威斯（MannyBanuelos），霸威斯目前為止2場先發、戰績1敗，前一場對台鋼雄鷹隊先發，投5局失掉3分責失分、無關勝敗。

明天中職兩地開打，另外一地比賽在斗六棒球場舉行，由台鋼雄鷹主場迎戰味全龍隊，雄鷹隊派出本土投手江承諺先發，龍隊先發投手為洋投伍鐸（BryanWoodall）。伍鐸目前本季2場先發都是勝投，江承諺目前也是2場先發出賽，都能投滿6局，戰績1勝。

台鋼雄鷹 棒球 樂天桃猿

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