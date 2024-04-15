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外傳人選是他！具三優勢接衛福部長呼聲高 最快將於明日公布

前兄弟象球員余書農帶社區棒球 盼走向國際交朋友

中央社／ 台北15日電

社區棒球挑戰LLB 50-70組賽事，國內選拔賽27日開打，前兄弟象隊退役投手余書農要帶盛樂地台南犀牛挑戰，盼球員透過打球看到國外不同風情、交到更多喜歡棒球的好朋友。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）取得世界少棒聯盟（LLB）同意，今年起可以派隊參加LLB 50-70組賽事，讓社區棒球隊球員也有代表台灣出國比賽的機會，國內選拔賽將於27日在桃園開打，總計12支球隊參賽。

今天開賽記者會，中職前兄弟象隊退役球員余書農出席，此次將帶領盛樂地台南犀牛參賽。余書農表示，這支球員一開始是由1群熱心的家長組成，主導家長的小孩畢業後，2021年起由盛樂地訓練中心接手。

余書農曾在日本求學，當過職棒球隊日文翻譯，也曾以球員身分加入中職兄弟象隊，但沒有一軍出賽紀錄，結束球員生涯後，目前在台南盛樂地野球訓練中心擔任教練，也會擔任亞洲冬季棒球聯盟日本球隊翻譯，先前中職台鋼雄鷹隊成立初期，協助擔任日文翻譯。

余書農表示，訓練中心一直有球場、室內練習場提供民眾使用，所以才與球隊牽上線，此次率隊參賽，也是球隊首度參加全國性的硬式棒球比賽，希望讓球員知道，打棒球不是只有在球場上，可以透過打球認識更多朋友，也有機會到國外看不同的城市風情。

盛樂地台南犀牛這次預賽將於28日單日2戰，首戰與火焰勇士交手，接著與台中騎士社區棒球隊交手，爭取晉級8強資格。

中職 台鋼雄鷹 棒球

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