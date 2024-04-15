中職／重裝戰將主題日登場 4悍將私服攻占主視覺

富邦悍將隊第3檔主題日「重裝戰將」將在4月27、28日登場，悍將與機車大廠YAMAHA合作推出一系列豐富活動，進場購買熱區門票就能獲得YAMAHA戰將應援巾。

悍將「重裝戰將」主題日首度與機車大廠YAMAHA合作，主視覺由隊長范國宸帶領，與申皓瑋、陳真和新秀王念好，還有Fubon Angels秀秀子、蓁蓁與重機一同入鏡，有別於以往球場球衣形象，穿上帥氣私服展現大男孩的一面，搭配沉穩大氣的YAMAHA重機，與Fubon Angels柔情襯托，共同展現出威震全場的氣勢，要給球迷們看看從未見過的帥氣悍將。

「重裝戰將」邀請開球嘉賓，27日由台灣山葉機車工業股份有限公司總經理奥谷賢宏，帶領PW50車隊一起為悍將開出勝利好球，PW50車隊小朋友將騎乘孩童越野車進場，現場又萌又帥氣。28日邀請YAMAHA廠隊勁戰選手詹博堯開球，外號「魔鬼詹」詹博堯在去年拿下了5座TSR機車錦標賽冠軍獎杯，這次要騎著帥氣車輛來到新莊球場開球。

主題日兩天還有豐富好禮，進場出示內野門票即可獲得限量「可樂果MINI」一份，另外只要購買熱區門票即可獲得「戰將應援巾」一份，27日贈送王念好、李宗賢、申皓瑋、張進德款式，28日則贈送范國宸、曾峻岳、江少慶及戴培峰款式，憑內野熱區有價票券即可兌換，款式隨機發放。

場外還有精采的闖關活動，這次以速度重機為主題，只要完成3關遊戲體驗，就能獲得「悍將閃亮造型貼」一份。