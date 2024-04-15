中職／統一獅復古月三壘側回歸客隊應援 推出2傳奇球星公仔

統一獅隊今年5月在台南棒球場主場賽事規畫復古月主題日活動，傳統應援號角再次響起，當月主場將採用樂隊應援，三壘側回歸客隊應援，今天也公布5月4日、25日賽事分別推出隊史傳奇球星謝長亨、曾智偵搖頭公仔，讓球迷在復古月收穫最特別的收藏。

獅隊在5月3、4、5、15、24、25及26日共7場球賽，舉辦「燃燒熱情的火、拼出感動的心」復古月主題活動，每場賽事將邀請不同主題獅隊傳奇人物回到台南棒球場共襄盛舉，其中5月4日將邀請百勝傳奇人物、綠色阿草謝長亨，5月25日將邀請鐵漢柔情曾智偵，用最特別的方式帶給球迷驚喜。

統一獅隊今年5月在台南棒球場主場賽事規畫復古月主題日活動，5月4日、25日賽事分別推出隊史傳奇球星謝長亨、曾智偵搖頭公仔，讓球迷在復古月收穫最特別的收藏。圖／統一獅隊提供

為了讓球迷能夠擁有最特別的收藏，獅隊球團在5月4日推出謝長亨搖頭公仔，而25日推出曾智偵搖頭公仔，兩款公仔原價每支1580元，搭配主題日賽事門票推出公仔套票1599元，包含當日賽事門票、傳奇球星搖頭公仔、球員卡及公仔證書，每場將抽出幸運60位球迷可以參加傳奇球星簽名會。

獅隊5月台南主場賽事三壘區域將回歸給客隊啦啦隊應援，客隊官方應援區域三壘E區第一和第二排區域，期待壁壘分明對抗比賽張力再現。