中職六隊人氣揭曉！新軍台鋼聲量崛起 樂天、味全好感度暴跌

文／劉又瑋

中華職棒35年開打近兩週，本季6隊交戰加上大巨蛋效應，創造不少討論話題，日前一名球迷在網路發文分享，指出「今年中職真的很好看」，獲得許多網友留言響應。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察開季至12日的網路聲量與好感度，新球隊台鋼雄鷹吸引球迷關注，該隊網路聲量衝高，排名第二，味全龍和樂天桃猿卻突然好感度急速下滑。

中信兄弟社群力夠悍 雄鷹新軍聲量緊追

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統蒐集中職開幕日3月30日至4月12日的網路聲量，6隊由高至低依序為「中信兄弟」69683筆聲量、「台鋼雄鷹」42552筆聲量、「味全龍」28708筆聲量、「富邦悍將」27882筆聲量、「樂天桃猿」26540筆聲量、「統一獅」23379筆聲量，相較3至6名球隊網路聲量皆為兩萬多筆，聲量明顯有了一大段差距。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

聲量冠軍是中信兄弟，可見球隊不只擁有百萬象迷，網路社群同樣給力。開季至今單日最高為4月4日8998筆網路聲量，當天球隊賽後為陣中投手官大元舉行引退儀式，溫馨感人的過程除了自家球迷討論，他隊支持者同樣關注，季初中繼投手不穩的兄弟，4月7日對戰樂天桃猿2局結束以8比0領先，最終卻以8比11吞敗，同樣創造8994筆網路聲量，成為該隊聲量遙遙領先的原因之一。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

值得關注的是，聲量第二的台鋼雄鷹，新球隊帶來新鮮感會讓球迷討論，聲量4萬多筆反映台鋼球團還有許多值得關注話題。最高點為4月5日網路聲量6396筆，當天為雄鷹高雄主場開幕戰，包括「粒保樂園」成為媒體、社群聚焦重點；外籍打者魔鷹「雙響砲」助陣，賽後總教練洪一中慶祝生涯第993勝，都累積不少聲量。第二高點是4月4日網路聲量6106筆，備受矚目的王柏融擊出隊史首轟，激起相當大的網路討論。



6支球隊網路形象皆正面 樂天桃猿「Josh禁止」墊底

觀察3月30日至4月12日6支球隊網路好感度，比值皆大於1顯示正面聲量都比負面聲量多，由高至低依序為「台鋼雄鷹」2.86、「統一獅」2.55、「中信兄弟」2.05、「味全龍」1.92、「富邦悍將」1.88、「樂天桃猿」1.65。

數據顯示台鋼雄鷹雖是新球隊，卻因貼緊網路輿論的經營方式獲得不錯成果，尤其獲得PTT論壇鄉民高度肯定；排名居次的統一獅開季戰績第一，球隊好感度連帶跟著提升；中信兄弟受到隊上中繼投手崩盤影響，打出讓球迷失望比賽影響網路好感度；富邦悍將開季戰績再度墊底，產生不少批評聲量成為好感度落後原因。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

樂天桃猿開季至今，受到自家桃園主場還沒整修完成影響，持續四處外借球場，早已引發少數球迷反彈。本（4）月16、17日對戰統一獅，改在獅隊台南主場開打，昨（12）日球隊在官方粉專公告特別活動，這兩天將由球迷進行開球儀式，吸引棒球YouTuber「台南Josh」留言響應，桃猿小編趕緊回覆「已新增注意事項7.Josh禁止」，大開他知名「反指標」網路哏玩笑，表示不歡迎他參加活動。





未料台南Josh發現正式公告真的臨時補上「Josh禁止」，心情收到影響的Josh在臉書發文「感受有夠差，不去了」，晚間再拍片完整講述不滿原因，此事引發球迷批評小編玩笑開過頭，發生公關災難的樂天桃猿好感度下滑至1.65，與其餘5隊有段明顯落差。由於此事輿論持續發酵，今（13）日粉專小編已向台南Josh致歉，表示誠摯歡迎他到場共襄盛舉，期望有效止血。





啦啦隊衝擊味全龍好感 「應援經濟」載舟亦能覆舟

今年尋求二連霸的味全龍，原本到9日網路好感度比值還有2.69，累積至12日卻大幅下滑到1.92，成為開季以來6隊下滑最多。使用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，發現這個「意外數據」是受到10日媒體報導「李多慧空降小龍女隊長爭議內幕新聞」影響，即便龍隊球團和李多慧共同發出聲明駁斥報導不實，當日味全龍負面聲量仍舊暴增，成為開季至今味全龍唯一好感度比值低於1的一天。





image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





若觀察3月30日至4月9日6支球隊網路好感度，味全龍好感度不只排在6隊第三，數字與前兩名的統一獅和台鋼雄鷹也相距不遠，卻因所屬啦啦隊捲入爭議新聞，大幅影響球隊好感度。在台灣「應援經濟」正夯之際，啦啦隊成為球隊創造收益的重要來源，如何運用得宜不造成反效果，或許是台灣職業球隊思考的重點之一。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月30日至2024年04月12日。