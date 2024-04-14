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中職／陳仕朋7局無失分不問天 悍將3度完封對手6隊最多

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。記者葉信菉／攝影

休息10天沉澱一下，富邦悍將陳仕朋揮別首戰對統一獅隊1.1局狂失8分陰霾，今天繳出7局無失分好投，幫助悍將在新莊主場以7：0擊敗樂天桃猿隊，悍將本季第3次完封對手，本季最多。

陳仕朋今天第2、3局雖然都出現1安打、1保送，但沒讓危機擴大，第4、5局更投出6上6下，最終投完7局用104球，其中63顆好球，被敲4支安打沒有掉分，另有5次三振、2次四壞保送，幫助自己將防禦率下降到8.64。

過去曾被歸入「問天組」的陳仕朋今天早早獲得援護，1局下悍將在李宗賢保送上壘後，靠著申皓瑋、范國宸、王正棠連三支長打，攻下3分。

5局下辛元旭陽春砲再挹注1分，這是他本季首轟、生涯第10轟，前一次開轟已是去年4月20日，也是悍將本季第4位開轟打者。

猿隊先發投手曾仁和雖然首局丟掉3分，但接下來重新站穩腳步，投出6局失4分表現，被敲5支安打另有6次三振、1次四壞保送，防禦率13.50。

悍將開季前6戰吞下5敗，但這周5連戰卻繳出3勝2敗成績，包含11日4：0擊敗味全龍隊，加上6日12：0擊敗台鋼雄鷹隊，悍將本季已經3場完封對手，是6隊最多，另外統一獅、台鋼雄鷹各有1次，對手都是悍將。

富邦悍將隊辛元旭。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊辛元旭。記者葉信菉／攝影

台鋼雄鷹 陳仕朋

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