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中職／江國豪對猿好投沒改變 兒子看台助陣是驚喜
富邦悍將隊江國豪昨天對樂天桃猿隊繳出7局失1分好投，成為球隊本季第1位投滿7局的投手，看台上更有親情應援，太太特別帶著剛出生2個月的兒子到場加油，江國豪還自爆兒子另個綽號「大頭菜」因為遺傳到自己。
江國豪去年10月24日對猿隊也繳出7局失1分好投，昨天複製相同成績，江國豪表示，自己其實沒有做出什麼改變，就是把球控制在好球帶兩側，想辦法製造無效飛球或滾地球，盡量減少用球數。
不過，猿隊總教練古久保健二賽後稱讚江國豪投得仔細，而且賽前設定的打擊策略都用不上，江國豪聞言笑說：「我真的沒有變什麼，只是因為猿隊打線完整，不能讓他們輕易攻擊。」還想問問看古久保，「那他們的策略是什麼？」
江國豪今年2月迎來新生兒，帶著不同身分展開新球季，開季在澄清湖、新莊兩場先發，太太都特別帶兒子到場，江國豪透露，昨天賽前太太跟他要門票，但故意假裝不是自己要來，「投完才知道他們有來。」
對江國豪來說是甜蜜驚喜，兒子的綽號「菜籽」由來是老婆姓蔡，但因為剛出生頭就很大，所以還多了「大頭菜」稱呼，江國豪笑說：「這是遺傳到我。」
至於近期熱門的兒子未來出路話題，江國豪也開玩笑說：「到時候抓周就只放聽診器跟棒球。」一方面對兒子有高期許，另一方面也不排斥子承父業，「只要他不怕累的話。」
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