MiLB／林振瑋小聯盟6局優質先發 等不到火力支援吞敗投

旅美紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發出賽，投6局失2分優質先發，但沒有隊友火力支援，紅雀以0比2不敵辛辛那提紅人隊，林振瑋承擔敗投。

美國職棒小聯盟聖路易紅雀隊1A今天與紅人隊1A交手，紅雀隊林振瑋本季第2場先發出賽，今天開賽首局稍微有狀況，先投出四壞保送、被盜上二壘，接著連續被敲出滾地球失掉1分。

林振瑋2局下1人出局後被敲出二壘打，但接著讓打者敲出滾地球出局、三振化解危機，沒讓對手延續攻勢，5局下1人出局後被敲出三壘打，暴投再掉1分，接著投出三振、讓打者敲出滾地球出局沒有擴大失分危機。

林振瑋6局下讓打者3上3下，6局投完退場，今天總計用82球投6局，被敲5支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，是優質先發。

紅雀隊打線受制，團隊僅敲出4支安打，沒能有效串聯攻勢搶分，終場以0比2吞敗，林振瑋為敗投，賽後本季防禦率3.60。