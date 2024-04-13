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中職／準副總統蕭美琴為獅隊開球 邀球迷8月到花蓮看球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「台南400主題日」準副總統蕭美琴到場開球。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「台南400主題日」準副總統蕭美琴到場開球。圖／統一獅隊提供

台南棒球場今天有神祕嘉賓蒞臨，除了金鐘影帝陳亞蘭到場擔任開球嘉賓外，準副總統蕭美琴也應邀蒞臨，雖然中職4月原定的花蓮賽事移地舉行，但她也邀請球迷在8月獅隊到花蓮做主隊時，一起到花蓮看球。

今天是統一獅隊「台南400主題日」，賽前特別邀請台南長大的陳亞蘭擔任開球嘉賓，同樣台南長大的蕭美琴也到場為台南400主題日增添風光，一起開球。

統一獅隊「台南400主題日」準副總統蕭美琴到場開球。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「台南400主題日」準副總統蕭美琴到場開球。圖／統一獅隊提供

準副總統蕭美琴表示：「很開心回到自己的故鄉，今年也是統一獅35周年，感謝統一集團對於棒球支持，始終如一，謝謝大家進場支持棒球，更邀請8月統一獅統一獅主場賽事，大家一起去花蓮看球，為花蓮加油。」

去年統一獅隊以「台南400獅在棒」作為台南400活動開端，獲得熱烈迴響，今年統一獅再次推出台南400主題周，並推出相關商品，同步布置球場視覺，展現台南400視覺識別系統的多樣魅力。

台南市政府表示，本次主題周賽事於4月9至14日，共有5場賽事，明日下午2點統一獅與台鋼雄鷹隊終戰，將由台南市長黃偉哲與嘻哈歌手阿跨面、芮鯊開球，歡迎民眾前往為選手加油。

統一獅隊「台南400主題日」準副總統蕭美琴（中）到場開球。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「台南400主題日」準副總統蕭美琴（中）到場開球。圖／統一獅隊提供

台鋼雄鷹 棒球 統一獅

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