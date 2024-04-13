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棒球／亞洲盃5人制棒賽台灣2連勝 將與韓國爭分組一

中央社／ 台北13日電

亞洲盃5人制棒球賽今天在韓國首爾開打，台灣隊一日兩戰，依序擊敗馬來西亞、新加坡，奪下2連勝，明天將與目前也是2勝的地主韓國隊交手，爭取分組第1名。

2024年5人制亞洲盃棒球錦標賽今天開打，台灣隊上屆亞洲盃冠軍戰擊敗日本，拿下歷史性首冠，今年力拚完成2連霸。

此次亞洲盃總計有8支球隊參賽，台灣與地主韓國、新加坡、馬來西亞分在A組，B組有中國、香港、日本和泰國；此次預賽分組單循環後，按照分組排名交叉打單敗淘汰賽制，冠軍預計16日出爐，比賽採3戰2勝制。

台灣隊今天上午首戰與馬來西亞交手，以6比1、3比0搶勝，下午與新加坡交手都是大比分拿下，以10比0、11比1搶下預賽2連勝，明天上午預賽將與地主韓國交手，力拚分組第一名，下午接著打淘汰賽。

台灣隊此次由總教練林柏佑領軍，教練為楊憶珊，8名正選球員分別為林渝喬、李承勳、邱釔菱、邱郡、施季定華、藍佑賢、凃昱豪和鍾宜芸。

B組預賽戰績，日本隊今天依序擊敗泰國、中國取得2勝，中國隊擊敗香港、戰績1勝1敗，泰國擊敗香港，戰績也是1勝1敗，香港吞下2敗。

林柏佑 棒球

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