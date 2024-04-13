中職／牛棚驚奇賴胤豪是「寫大紀錄的人」 林泓育點出特質

樂天桃猿隊19歲投手賴胤豪成牛棚驚奇，首場職棒出賽救援成功、寫下最年輕紀錄；隊友捕手林泓育直言：「他是寫大紀錄的人，往後30年也不見得找得到，最大特質是很敢投。」

賴胤豪業餘生涯沒有國手資歷，加入職棒甚至沒有二軍出賽紀錄，開季一軍出發馬上就寫下紀錄，4日生涯首場出賽就拿下救援成功，以19歲又9天成為中職史上最年輕救援成功投手，7日再登板連2戰救援成功，9日登板失分吞敗，無緣挑戰連續場次救援成功紀錄。

在隊友「小胖」林泓育眼中，賴胤豪就是「寫大紀錄的人」，林泓育表示，職棒生涯印象中第1次看到19歲的新人，二軍沒有出賽資歷，一軍初登板就是救援成功，往後30年可能也難找到這樣的人。

賴胤豪9日登板1個出局數沒有抓到，失掉3分退場、承擔敗投，隔天林泓育在場邊跟他「談心」，林泓育表示，主要是提點他一些解讀比賽的東西，他很年輕，最大的特質就是「很敢」，是難能可貴的好手，也笑說希望大家多關注賴胤豪，「他會成為我們球隊很重要的投手。」

林泓育認為提早面對失敗不是壞事，解讀比賽、調整心態這種東西，需要經歷過才知道，也稱讚賴胤豪上場每顆球都是全力投是優點，提醒他不要把自己逼太緊。

賴胤豪表示，開季教練團賦予終結者的位置，當時想著：「我要撐住。」首場比賽投完後看到新聞知道寫下紀錄也覺得很榮幸。

至於9日比賽，賴胤豪表示，那天太想要追求位置，身體比較僵硬、球速也沒有投出來，退場後教練、學長都有提醒他，上場要放鬆一點，失敗是經驗，如何調整回好的狀態才是現在最大課題。