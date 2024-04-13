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日職／山川穗高狂轟西武2發滿貫 寫歷史兼斷老東家紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山川穗高面對前東家西武獅，連兩打席敲出滿貫砲，成為日職史上第3位單場2發滿貫砲的球員。 截圖自影片
山川穗高面對前東家西武獅，連兩打席敲出滿貫砲，成為日職史上第3位單場2發滿貫砲的球員。 截圖自影片

回到老家西武隊主場，迎接換穿軟銀隊球衣的山川穗高是滿滿噓聲，他以場上表現回應，連兩打席敲出滿貫砲，成為日職史上第3位單場2發滿貫砲的球員，率領軟銀以11：2擊敗西武，球迷直呼這是「百萬倍奉還」。

山川穗高去年曾因涉及性醜聞而遭到西武冷凍，季後行使自由球員權利，與軟銀簽下4年20億日圓合約，今天重回西武球場，對西武球迷來說情緒複雜。

6局上在軟銀已經3分領先下，山川穗高在1出局滿壘時踏上打擊區，將水上由伸的偏高滑球一棒掃到左外野全壘打牆外，瞬間擴大領先，也讓現場西武球迷變得沉默。

接著8局上無人出局滿壘，山川穗高又複製相同景象，把球一棒轟出左外野，這次苦主是豆田泰志，再次讓西武巨蛋變成圖書館，迴盪著軟銀球迷的歡呼聲。

山川穗高總計5打數2安打、8分打點，單場兩次滿貫砲是日職罕見壯舉，過去僅有1951年10月5日的飯島滋彌、2006年4月30日的二岡智宏曾辦到，而連2打席則是二岡之後第2人，也是洋聯首見，單場8打點則並列軟銀隊史最多。

山川穗高昨天對決西武就已經被噓聲伺候，也難怪有球迷在太平洋聯盟分享的影片下留言說「這是對噓聲的百萬倍奉還」、「山川認真起來了」。

而昨天4打數敲1安另吞3次三振的山川穗高，今天這一轟，更是中斷了西武投手群自開幕戰到昨天為止的連12場沒挨轟紀錄，突破2016年羅德隊的連10場紀錄後，在此止步。

山川穗高 西武 軟銀

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