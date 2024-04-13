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中職／盜壘改判後與壘審聊開 林哲瑄解密：他說想申訴

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林哲瑄昨天跑出富邦悍將隊本季首盗。圖／富邦悍將隊提供
林哲瑄昨天跑出富邦悍將隊本季首盗。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊開季前8場0盜，追平聯盟紀錄，昨天靠林哲瑄跑出本季首盗避免破紀錄，這一記盜壘是經過挑戰後改判，林哲瑄在攻守交換時與二壘審楊崇煇交談許久，究竟討論什麼？林哲瑄解密，是因當時他與壘審都注意到守備員未持球已阻擋壘包的狀況，裁判老師還跟他說，如果判out要幫他申訴。

悍將昨天以5：4險勝樂天桃猿隊之戰，團隊本季首盗在第6局由林哲瑄跑出來，原先判決出局，經由挑戰後認證他的左手雖第一時間摸到杜禹鋒的鞋子，但杜禹鋒的手套也沒碰到林哲瑄，林哲瑄仍先一步觸壘，改判安全上壘。

引起關注的是，攻守交換時，林哲瑄在二壘上與二壘審楊崇煇交談許久，還比手畫腳看似還原狀況，討論相當熱絡。

林哲瑄透露，這一個play，自己撲下去時是感覺卡到東西，想說到底是卡到什麼，看了大螢幕後才注意到是鞋子，「後面有跟裁判老師討論一下，他是說即便有tag到，他可能還是會幫我申訴，因為他的腳擋在壘包前面。」

林哲瑄指出，前一次李宗賢的盜壘也有類似狀況，但時間點比較接近，自己的play是時間點更早，「他還沒持到球，就已經擋在壘包前面，我那時就在想這是否合法？這對雙方也比較危險，尤其如果是滑壘的話。」

富邦悍將 林哲瑄 樂天桃猿

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