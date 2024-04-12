中職／林安可再見轟逃不過濕身 陳鏞基邀舞：一起跳

統一獅隊今天靠林安可在9局下的再見滿貫砲，以9：5擊敗難纏的台鋼雄鷹隊，扛起4分打點的陳鏞基獲選單場MVP，但也不忘將榮耀分享給林安可，要跳MVP舞蹈時說：「找安可幫我跳一下。」

40歲的陳鏞基今天手感火燙無比，前4打數皆敲安，包含一發陽春砲，打回的4分一度幫助球隊以4：1領先，不過8局上雄鷹先追回2分，獅隊在8局下雖追加1分，但9局上魔鷹的2分砲瞬間扳平比數。

9局下獅隊靠著內野安打、觸身球很快攻占一、二壘，接著捕逸空出的一壘，讓陳鏞基獲得故意四壞保送，下一棒林安可沒有放過，一棒轟出右外野再見滿貫砲，回到本壘時被隊友抓住潑水，全身濕。

賽後由單場4安打、4打點包含1轟的陳鏞基獲選MVP，他表示，賽前教練就有提醒，「台鋼是很有競爭力的球隊，叫我們不要輕敵。」今年開季獅隊自頒東山再起獎給陳鏞基，他則期許今年「不要再東山再起，成績能夠一直很穩定」。

不僅攻擊猛，陳鏞基在8局上也有關鍵守備，1出局、滿壘情況下，在一壘的他策動傳本壘、再傳一壘的雙殺，但也在回防一壘被跑者不慎踩到腳，當下一拐一拐退場。