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中職／林安可再見轟逃不過濕身 陳鏞基邀舞：一起跳

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊林安可敲出再見滿貫砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可敲出再見滿貫砲。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天靠林安可在9局下的再見滿貫砲，以9：5擊敗難纏的台鋼雄鷹隊，扛起4分打點的陳鏞基獲選單場MVP，但也不忘將榮耀分享給林安可，要跳MVP舞蹈時說：「找安可幫我跳一下。」

40歲的陳鏞基今天手感火燙無比，前4打數皆敲安，包含一發陽春砲，打回的4分一度幫助球隊以4：1領先，不過8局上雄鷹先追回2分，獅隊在8局下雖追加1分，但9局上魔鷹的2分砲瞬間扳平比數。

9局下獅隊靠著內野安打、觸身球很快攻占一、二壘，接著捕逸空出的一壘，讓陳鏞基獲得故意四壞保送，下一棒林安可沒有放過，一棒轟出右外野再見滿貫砲，回到本壘時被隊友抓住潑水，全身濕。

賽後由單場4安打、4打點包含1轟的陳鏞基獲選MVP，他表示，賽前教練就有提醒，「台鋼是很有競爭力的球隊，叫我們不要輕敵。」今年開季獅隊自頒東山再起獎給陳鏞基，他則期許今年「不要再東山再起，成績能夠一直很穩定」。

不僅攻擊猛，陳鏞基在8局上也有關鍵守備，1出局、滿壘情況下，在一壘的他策動傳本壘、再傳一壘的雙殺，但也在回防一壘被跑者不慎踩到腳，當下一拐一拐退場。

9局下繼續上場打擊就證明沒問題，陳鏞基賽後談到腳的狀況也說：「OKOK。」但MVP舞蹈還是想找救兵，邀請不愛跳舞的林安可一起到場中跳舞。

統一獅隊林安可敲出再見滿貫砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可敲出再見滿貫砲。圖／統一獅隊提供

台鋼雄鷹 林安可 陳鏞基

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