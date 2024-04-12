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中職／羅戈全副武裝熱飆10K 悍將主場超頂喊話一起奪冠
富邦悍將隊今天以5：4險勝樂天桃猿隊，羅戈先發5局失2分，送出10次三振，在悍將目前的3勝中包辦2勝，贏球賽後大讚悍將主場球迷氣氛，預約想和大家一起拿到總冠軍。
悍將今天投打各有擅場，打線在第4局連兩棒出現滿壘安打，分別由姚冠瑋、辛元旭建功，投手群以羅戈5局10K為首，5任投手聯手賞給猿隊打線17K。猿隊隊史單場吞下最多三振為2010年3月27日遭兄弟象隊賞18K，此役的17K排名隊史第2慘。
陳金鋒指出，羅戈的表現不錯，但用球數多了點，不然應該可以投到6、7局；羅戈則指出，站上投手丘就是全副武裝，全力以赴去對決，「如果沒有解決，就是再抓下一個。」
悍將開季前8場盜壘掛蛋，連盜壘嘗試都是0，今天在第9場比賽面對黃子鵬、張閔勛的投捕搭檔，李宗賢首局闖關失敗，在二壘上遭到張閔勛阻殺出局，第6局林哲瑄再次發動盜壘，原先被判出局，悍將提出挑戰後改判。
本季首盗來得晚，陳金鋒指出，前面幾場分數差距太大，「盜壘沒有意義，現在是比分接近，當然會去嘗試。」
悍將本季首度2連勝，也是第一次在主場贏球，陳金鋒認為壓力還好，但希望選手放膽去做，有自信去對決；羅戈很滿意主場出賽的氣氛，「超棒！超讚！希望球迷每場都可以進場幫我們加油，和大家一起拿到總冠軍。」
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