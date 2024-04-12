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中職／40歲陳鏞基4安4打點1轟史上第2人 林安可再見轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊陳鏞基。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳鏞基。圖／統一獅隊提供

統一獅隊40歲老將陳鏞基今晚大放光芒，全場4打數4安打包含1轟，包辦全隊的4分打點，還在8局上策動關鍵雙殺，9局下更被敬遠保送，好在獅隊最終靠林安可的再見滿貫砲，以9：5擊敗台鋼雄鷹隊。

陳鏞基今天擔任先發第4棒、一壘手，1局下的適時安打就為獅隊先馳得點，4局下轟出陽春砲再次打破1：1平手局面，5局下又是一支適時安打敲回2分打點擴大領先，7局上再補上1支安打，但這次沒有打點。

單場4安、4打點包含1轟，在中職不算罕見，但加上「40歲以上」這個條件，過去僅1人曾辦到，就是2001年4月22日的42歲的「秋哥」林仲秋，陳鏞基成為史上第2人，而他在2021年10月2日也曾單場4安4打點含1轟，當時38歲。

獅隊先發投手郭俊麟雖然投6局被敲7安險象環生，但真正失血只有4局上被張肇元敲出陽春砲，另有7次三振、3次四死球，開季兩場先發合計被敲13支安打，但丟掉2分僅1責失，被上壘率1.45，防禦率是0.82。

陳鏞基打回的4：1領先，在8局上牛棚丟掉2分被追近，不過陳鏞基在滿壘時策動傳本壘、再傳一壘的雙殺終結失血，但也被跑壘的曾子祐不慎踩到腳背，一拐一拐走下場。

9局上獅隊終結者陳韻文失守，被雄鷹洋砲魔鷹轟出一發2分砲，導致獅隊一度落後，不過9局下獅隊很快攻占一、二壘，陳鏞基繼續上場打擊，但因對手暴投空出一壘壘包而獲得敬遠禮遇，不過下一棒林安可沒有放過，一棒將雷公的球轟到全壘打牆外，決定勝負。

這一發全壘打是林安可本季第4轟，暫居中職全壘打王，也是生涯第3支再見安打，第1發再見轟。

統一獅隊陳鏞基。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳鏞基。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手郭俊麟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手郭俊麟。圖／統一獅隊提供

林安可 陳鏞基

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