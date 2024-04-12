中職／是真的！悍將連2支滿壘安打 17K暈桃猿豪取2連勝
富邦悍將隊本季的滿壘安打有一就有二，第4局姚冠瑋、辛元旭連兩棒都在滿壘敲安，撐起4分大局，悍將終場以5：4擊敗樂天桃猿隊，洋投羅戈先發5局失2分，狂飆10次三振，悍將團隊與羅戈個人都取得2連勝。
羅戈先發5局共用99球，被敲7安打、失2分，失分出現在第3局，桃猿靠3安打、2盜壘發動攻勢，林子偉、梁家榮的安打各讓他掉1分。
悍將打線先在2局由高國麟陽春砲首開紀錄，第4局靠2安打、1保送攻占滿壘，姚冠瑋纏鬥9球敲出安打追平，辛元旭補上二壘打掃回2分打點，王勝偉的內野滾地球再送回1名隊友，悍將單局攻下4分。
悍將把5：2領先交到牛棚手中，王尉永、李東洺各負責1局無失分，第8局曾峻岳一登板就連讓3棒上壘，猿隊靠林泓育安打、林智平高飛犧牲打各追回1分，富藍戈9局把關1分領先守成，悍將5任投手讓桃猿打線全場吞了17K。
悍將開季前8場盜壘掛蛋，今天在第9場比賽面對黃子鵬、張閔勛的投捕搭擋，李宗賢首局闖關失敗，在二壘上遭到張閔勛阻殺出局，第6局林哲瑄再次發動盜壘，原先被判出局，悍將提出挑戰後改判，悍將本季首盗出爐，與1993年時報鷹、2011年興農牛、2016年統一獅隊並列開季第9場跑出首盗的最慢盜壘開張紀錄。
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