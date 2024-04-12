中職／悍將8場0盗 日籍教練：看比賽內容就知道原因

富邦悍將隊本季前8場團隊盜壘數掛0，追平聯盟紀錄，與熱身賽的速度戰有天壤之別，日籍內野統籌教練稻田直人一聽提問就無奈笑了，「各位看前幾場內容也知道，沒有什麼機會去盜壘作戰。」他強調球季還很長，若悍將找到進攻節奏，還是會有速度戰的作戰空間。

中職史上開季最慢盜壘開張紀錄由1993年時報鷹、2011年興農牛、2016年統一獅隊共同保持，開季前8場0盗，都在第9場首度盜壘成功。至今天賽前，悍將已經以開季前8場0盗追平。

悍將在熱身賽是最會跑的球隊，10場比賽跑出17盜，遙遙領先排名第二的中信兄弟隊（10盜），在熱身賽共9人有盜壘紀錄，王正棠5盗領跑，接著是葉子霆3盗，進入正式開季後快腿卻無用武之地。

稻田坦言，當然會在意，如果有辦法多嘗試盜壘，代表攻勢就有更多機會，但也不代表盜壘越多就越有機會贏，「前面幾場確實沒什麼機會，但球季還很長，找到進攻節奏的話，還是會有盜壘作戰空間。」至於是否授權「綠燈」讓選手自行判斷起跑？他笑說：「秘密」。