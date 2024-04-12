中職／先發前夕小劇場…黃保羅看垃圾就想撿、幸運內褲純剛好

富邦悍將隊投手黃保羅昨天先發5局無失分，奪得生涯首勝，沉澱一晚後回憶賽前的各種小劇場，看到垃圾擔心不撿會出事；至於學長李東洺曝光的那條幸運內褲，他笑說只是剛好看到就穿，到球場才想到是對味全龍隊，贏球後喜滋滋跟學長分享。

黃保羅昨天面對龍隊繳出5局無失分好投，拿下生涯首勝，今天在球員異動中降下二軍，空缺補上歐書誠；黃保羅下一場先發日，最快為23日在新莊球場面對台鋼雄鷹隊。

總教練陳金鋒表示，投手教練有安排輪值，照目前排好的輪值去走；黃保羅本季出賽量是否將有保護機制，鋒總回應，目前沒有設限制，之後會再看他的狀況安排。

昨天賽後經由李東洺的IG限時動態曝光黃保羅的奪勝秘寶，來自身上有著龍圖案的內褲。黃保羅一聽提問超羞，「那是逛夜市時買的，已經很久了，剛好看到就穿，到球場後才想到剛好要對味全。」賽後換衣服時注意到自己的內褲，才因此跟學長分享一下。至於有沒有獅子、猴子、大象、老鷹圖案的內褲，他笑答：「沒有啦！」

黃保羅表示，自己應該不算迷信的人，但不排斥下一場先發繼續嘗試看看一樣的習慣，他也提到這場先發之前的無數小劇場，「像是看到垃圾，會想說不撿會發生什麼事，所以就撿一下。」他坦言賽前腦內一直想到很多比賽狀況，「一想到，就趕快讓自己轉移注意力，等到比賽當下就好。」