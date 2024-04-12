中職／悍將前8場0盗 若今晚仍未進取壘包將破聯盟紀錄

富邦悍將隊昨天以4：0擊敗味全龍隊一役，有一項數據已悄悄平聯盟紀錄，本季打完8場，團隊盜壘數仍掛0，如果今天依然沒有任何盜壘成功，將改寫聯盟新猷。

開季最慢盜壘開張紀錄由1993年時報鷹、2011年興農牛、2016年統一獅隊共同保持，開季前8場0盗，都在第9場首度盜壘成功。

悍將在熱身賽是最會跑的球隊，10場比賽跑出17盜，遙遙領先排名第二的中信兄弟隊（10盜），在熱身賽共9人有盜壘紀錄，王正棠5盗領跑，接著是葉子霆3盗，進入正式開季後快腿卻無用武之地。

悍將昨天已經以開季前8場0盜追平，今天晚間在新莊棒球場面對樂天桃猿隊，對壘先發投手黃子鵬，搭檔捕手以張閔勛機率較高，悍將挑戰在今晚開張盜壘數，若繼續掛蛋，將以開季前9場0盗改寫聯盟紀錄。