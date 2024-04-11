中職／黃保羅奪生涯首勝 悍將4比1克龍
味全龍今晚在天母主場迎戰富邦悍將，本季首度先發的悍將黃保羅主投五局，僅被郭嚴文在五局下擊出一支安打，無失分，送出兩次三振，順利拿下生涯首勝。
昨晚以1比8敗給龍隊的悍將，今晚由黃保羅擔任先發，他在去年兩場一軍先發都吞下敗投，今年開季以牛棚角色出賽兩場，五局失1分。今晚黃保羅有效壓制龍隊打線，直到五局下由第五棒郭嚴文敲出第一安，生涯首度拿下單場最有價值球員。他在賽後受訪表示，一局上球隊分數進帳後，投起來比較篤定，並順順地投每顆球。他說去年投球顧慮較多，而今年比較不會有負面想法，所以也較穩定。
悍將打者第三棒申皓瑋擊出三安，帶有一分打點並跑回一分，第四棒范國宸敲出一支二壘安打貢獻兩分打點，第五棒高國麟一安一打點。終場富邦悍將以4比1力克味全龍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言