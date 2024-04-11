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中職／黃保羅奪生涯首勝 悍將4比1克龍

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
悍將黃保羅主投五局，僅被擊出一支安打，無失分，送出兩次三振，拿下生涯首勝。記者侯永全／攝影
悍將黃保羅主投五局，僅被擊出一支安打，無失分，送出兩次三振，拿下生涯首勝。記者侯永全／攝影

味全龍今晚在天母主場迎戰富邦悍將，本季首度先發的悍將黃保羅主投五局，僅被郭嚴文在五局下擊出一支安打，無失分，送出兩次三振，順利拿下生涯首勝。

昨晚以1比8敗給龍隊的悍將，今晚由黃保羅擔任先發，他在去年兩場一軍先發都吞下敗投，今年開季以牛棚角色出賽兩場，五局失1分。今晚黃保羅有效壓制龍隊打線，直到五局下由第五棒郭嚴文敲出第一安，生涯首度拿下單場最有價值球員。他在賽後受訪表示，一局上球隊分數進帳後，投起來比較篤定，並順順地投每顆球。他說去年投球顧慮較多，而今年比較不會有負面想法，所以也較穩定。

悍將打者第三棒申皓瑋擊出三安，帶有一分打點並跑回一分，第四棒范國宸敲出一支二壘安打貢獻兩分打點，第五棒高國麟一安一打點。終場富邦悍將以4比1力克味全龍。

悍將范國宸五局上擊出兩分打點二壘安打 。記者侯永全／攝影
悍將范國宸五局上擊出兩分打點二壘安打 。記者侯永全／攝影
悍將申皓瑋擊出三安，帶有一分打點並跑回一分。記者侯永全／攝影
悍將申皓瑋擊出三安，帶有一分打點並跑回一分。記者侯永全／攝影
悍將高國麟一安一打點。記者侯永全／攝影
悍將高國麟一安一打點。記者侯永全／攝影

富邦悍將 郭嚴文 黃保羅

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