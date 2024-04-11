中職／黃保羅首勝！悍將避免復刻2年前開季慘勝率
改穿18號球衣，將滿20歲的黃保羅讓富邦悍將隊看見王牌投手身姿，今晚在天母棒球場先發5局無失分，僅被敲1支安打，為悍將在開季7戰6敗後進帳本季第2勝，以4：0擊敗味全龍隊，黃保羅生涯首勝入袋。
中職史上開季前8戰就吞下7敗以上的，過去僅有8支隊伍，前一次是2022年的富邦悍將8戰7敗，今天悍將避免落入2年前開季前8戰勝率僅1成25的窘境，黃保羅成為救世主，也是悍將本季繼6日的羅戈後，再次出現投滿5局的先發投手。
黃保羅開賽就連抓8個出局數，才出現四壞保送，而投完前4局都沒被敲安，直到5局下才被郭嚴文敲出此戰唯一安打，隨後又是連抓3個出局數下莊。
投完5局寫下黃保羅生涯新高，共用了86球，被敲1安另有2次三振、1保送，防禦率0.90，他在去年2度登板先發，最多僅投4.1局，且兩場都失5分吞敗，今年前兩場中繼登板最長就是3局。
悍將打線幫他取得勝投資格，1局上高國麟的安打先馳得點，5局上則是在2出局後連續4支安打，王正棠的安打敲回第2分，范國宸二壘打帶回2分打點。
黃保羅退場後，悍將也立刻壓上鐵牛棚，王尉永、李東洺、曾峻岳、富藍戈各投1局無失分，守住勝利。
從艾普勒改名，穿上龍袍的艾璞樂今天首次對上前東家，雖先發滿5局但被敲7支安打，丟掉4分，防禦率上升到4.22。
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