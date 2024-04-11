中職／悍將第2人！黃保羅調高任務難度 先發5局0失分

原本3局的簡單任務，黃保羅在投球規劃內撐滿了5局沒有掉分，為自己取得勝投資格，也成為富邦悍將隊第2位投滿5局的投手，退場時悍將以4：0領先味全龍隊。

黃保羅因春訓進度較慢，今年開季從中繼起步，今天才首次扛起先發，賽前悍將總教練陳金鋒表示，預計讓他投70、80球左右，但只要求3局，「可以多投幾局更好。」

黃保羅直接加碼2局，開賽就展現好感覺，連抓8個出局數後才出現四壞保送，投完前4局都沒被敲安，直到5局下才被郭嚴文敲出此戰唯一安打，隨後又是連抓3個出局數下莊，。

投5局寫下黃保羅生涯新高，共用了86球，被敲1安另有2次三振、1保送，他在去年2度登板先發，最多僅投4.1局，且兩場都失5分吞敗，今年前兩場中繼登板最長就是3局，生涯首勝在今天之前尚未入袋。

悍將打線幫他取得勝投資格，1局上高國麟的安打先馳得點，5局上則是在2出局後連續4支安打，王正棠的安打敲回第2分，范國宸二壘打帶回2分打點。

悍將開季7戰吞下6敗，前1次贏球是4月6日，當時先發投手羅戈也投5局無失分，今天黃保羅投出悍將本季第2場先發5局的比賽。