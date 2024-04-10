中職／曾頌恩轟3分砲、打線單局灌8分 兄弟勝獅隊止敗

中職今天在台南球場的賽事，中信兄弟曾頌恩第1局就轟出1發3分砲，加上兄弟打線在第6局灌進8分大局，雖然統一獅隊林安可、潘傑楷也開轟，終場兄弟仍以14比7中止3連敗。

兄弟在1局上就展開攻勢，岳東華、許基宏、陳俊秀接連敲安打，攻下1分後，曾頌恩從羅昂（LoganOndrusek）手中轟出3分全壘打，本季第3轟出爐。獅隊在3局下追回1分，但5局上岳政華、岳東華兄弟檔，接連敲二壘安打也得1分，兄弟取得5比1領先。

下個半局獅隊追回2分，不過兄弟在6局上靠著6支安打、3次保送、1次失誤，灌進8分大局，其中滿壘時岳東華敲出清壘三壘安打，帶有3分打點。

7局上兄弟再添1分，獅隊在8局下靠著林安可、潘傑楷接連從蔡齊哲手中轟出2分砲，單局追回4分，不過終場兄弟還是以14比7擊退獅隊，中止3連敗。

曾頌恩此戰5打數敲出2支安打，包含1發全壘打，包辦4打點、2得分，獲選為單場最有價值球員（MVP）。

兄弟先發投手徐基麟此戰用99球投6局，被敲出6支安打，出現4次四死球保送，送出3次三振，失掉3分，奪下本季第2勝。