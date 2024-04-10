中職／伍鐸6局好投 MVP獎品轉送鋼龍救落枕

味全龍隊今天以8：1痛宰富邦悍將，先發投手伍鐸6局失1分的好投奪勝，總教練葉君璋大讚「厲害」，而賽後伍鐸領到MVP獎品、廠商贊助枕頭時，立刻轉贈給為了落枕而苦的隊友鋼龍。

伍鐸今天除了第1局遇到亂流，被連敲2安後掉分，接下來一路投完6局，僅讓悍將再站上得點圈1次，伍鐸表示，今天的感覺很棒，一周的第一場比賽很重要，能夠幫助球隊勝利，為這周的走向定調。

伍鐸在開季第1戰投出5局掉1分非責失，今天6局僅失1分，防禦率僅0.82，也拿下開季2連勝，開季前兩場先發僅1責失是伍鐸10年中職生涯首見，他表示，去年開季狀況感覺也很好，能做的就是把自己的計畫做好、狀況調整好。

葉君璋則認為，伍鐸今天的表現很犀利，「球速甚至比過去2年更快，很可喜。」去年6月伍鐸曾因肩膀傷勢脫離戰線，他認為這段經歷幫助自己更懂得與身體相處，「開季前就做好各種準備。」

賽後伍鐸獲選MVP，他也將廠商贈與的MVP獎品轉送鋼龍，並說：「希望他趕快回來。」鋼龍本來是開季第2場先發，但因頸部神經壓迫至今尚未歸隊，而去年鋼龍也拿過不少相同枕頭，但季後都帶回家鄉，寄望這顆新枕頭能拯救落枕危機。

龍隊今年開季前7場單場最多只打3分，今天一口氣爆打8分，葉總認為，打線有慢慢進入狀況，加上得點圈有適時掌握住，至於團隊選到9次四壞保送寫下龍隊「復出」以來新高，葉總則認為是正常發揮，「我們選球本來就不錯。」