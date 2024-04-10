中職／打爆悍將！龍隊攻8分本季新高 重回5成勝率

味全龍隊前7場合計得18分，單場最高僅得3分，今天一口氣打爆富邦悍將，郭嚴文先在5局下敲出超前安，接著6、7局合計又灌進5分，最終就以8：1拿下勝利，將戰績扳回5成勝率。

悍將則持續墊底，中職曾有4支球隊曾吞下開季7連敗，而開季7戰6敗的也有6支球隊，前一次就是2022年悍將，今年的悍將也加入7戰6敗的史上次慘隊列。

龍隊37歲投手伍鐸繳出回春級表現，先發6局僅被敲3支安打，丟掉1分，另有5次三振、2次四壞，只用了87球，加上前一場5局無失分，防禦率微增至0.82。

伍鐸在1局上丟掉的分數，龍隊3局下就靠劉基鴻滾地推進追平，5局下2出局、二三壘有人，郭嚴文的適時安打敲回2分打點超前比數，接下來第6、第7局悍將牛棚持續失火，龍隊攻下3分、2分，分差越來越大。