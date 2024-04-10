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中職／逆轉再逆轉！林泓育超前安定調 猿隊險勝雄鷹

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿林泓育。記者余承翰／攝影
樂天桃猿林泓育。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊沒有重複昨天被敲再見安打的畫面，今天靠著7局上林子偉林泓育建功超前後，牛棚聯手守住1分差，以3：2擊敗台鋼雄鷹隊。

雄鷹在2局下靠著王博玄適時二壘安打取得領先，不過3局上林政華高飛犧牲打為猿隊扳平，4局下王博玄又一支高飛犧牲打讓雄鷹再居領先。

6局下雄鷹靠著王柏融二壘打、魔鷹保送，開局就攻佔得點圈，陳冠宇上來接手拆彈，先抓到2個出局，隨後被王博玄敲安形成滿壘，最後三振掉洪瑋漢化解危機。

而7局上猿隊也展開反攻，林子偉的高飛犧牲打先追平比數，2出局後猿隊連敲3支安打，林泓育的關鍵安打超前比數，最後三任後援投手陳鴻文、王志煊、陳柏豪接連守住勝利。

今天的猿鷹戰也是中職繼2009年5月7日的兄弟象小林亮寬、興農牛正田樹後，再次出現2名日籍投手同場先發，猿隊鈴木駿輔5局失2分，雄鷹小野寺賢人6局失2分，皆無關勝敗。

林子偉 林泓育

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