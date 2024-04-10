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桃園棒球場草皮積水影響賽程 體育局：廠商瑕疵，限期改善

聯合報／ 記者朱冠諭翁唯真／桃園即時報導
桃園棒球場左外野局部草皮積水，體育局透過鑽孔釐清原因，發現是施工廠商疏失，導致表層腐草阻擋排水。圖／桃園市體育局提供
桃園棒球場左外野局部草皮積水，體育局透過鑽孔釐清原因，發現是施工廠商疏失，導致表層腐草阻擋排水。圖／桃園市體育局提供

桃園棒球場整修進度不如預期，左外野局部草皮又積水，樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定延賽，引發球迷不滿。桃園市體育局今表示，排水系統運作正常，草皮積水主因施工廠商疏失，導致表層腐草阻擋排水，將調整砂層、重新植草，也強調草皮生長需要時間，一定會經中職確認符合比賽標準後才會啟用。

桃園體育局表示，因表層腐草阻擋排水，為廠商瑕疵，將依契約規定辦理，要求施工廠商限期完成改善，否則將依契約罰款，後續將開專家學者會議檢討監造廠商現場監造責任。

市長張善政表示，球場安全是最重要的考量，要找出問題儘快排除，所有的檢視都是為了棒球、球員好，球場的狀態一定要通過中職聯盟的標準才能啟用。

桃園棒球場去年底開始進行優化改善工程，但整修趕不及中職球季開打，中職8日到桃園棒球場場勘，發現除草皮生長狀況不佳，左外野也有積水造成場地軟爛，目前樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定延賽。

體育局今表示，為釐清積水原因，當下立即在該區鑽孔，發現雨水雖浸濕草皮，但草皮以下的砂層仍維持乾燥，會勘人員也查驗左外野下方排水系統，確認運作正常，符合驗收標準，因此研判是表層腐草阻擋排水所致，當晚已迅速清除該區表層腐草，並調整砂層。

體育局表示，為避免積水重現，草皮鋪植完成後將加大灑水測試；由於施工廠商未移除腐草，導致左外野積水無法導流至排水系統，體育局將依契約規定辦理。

體育局表示，即將補植的草皮已在彰化充足的陽光下栽植近半年，是生長良好的成草，但植草尚需時間讓根部抓緊砂土生長，後續經中職確認符合比賽標準後才會完成驗收、啟用，確保球員安全。

桃園棒球場整修進度不如預期，左外野局部草皮又積水，體育局今天表示，草皮積水主因是施工廠商疏失，導致表層腐草阻擋排水，後續將調整砂層、重新植草。圖／桃園市體育局提供
桃園棒球場整修進度不如預期，左外野局部草皮又積水，體育局今天表示，草皮積水主因是施工廠商疏失，導致表層腐草阻擋排水，後續將調整砂層、重新植草。圖／桃園市體育局提供

中職 棒球 樂天桃猿

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