中職／先發投手防禦率10.00 陳金鋒談開季辛苦點

富邦悍將隊開季6場比賽1勝5敗，唯一贏球那場也是先發投手唯一投滿5局的一場，總教練陳金鋒點出目前先發投手常出現「單局爆」，導致後援比較辛苦。

鋒總帶兵首勝是在4月6日以12：0擊敗台鋼雄鷹隊，該役先發投手羅戈投5局無失分，例外輸球的5場，先發投手都撐不滿5局，先發投手防禦率是誇張的10.00，團隊防禦率5.29也在6隊墊底。

陳金鋒坦言，先發無法投滿5局，會球隊比較辛苦一點，增加後援投手的負擔，也導致開季打得比較辛苦，「投手群也很努力，透過每一場去改進。」

先發為何難投滿5局？陳金鋒指出，近期出現的狀況是，投手常常單局大量失分，也導致不得不換投，這是目前最大的問題，「像是羅戈投到5局，後面節奏就比較穩定，後援投手也不用隨時準備要上場。」