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中職／桃園棒球場草皮影響賽程 桃市府：廠商疏失

中央社／ 桃園10日電
樂天桃園棒球場改善工程經中華職棒聯盟勘查樂天桃園棒球後，發現左外野草皮有積水，需復勘後才能使用。桃園體育局表示，因表層腐草阻擋排水所致，為廠商瑕疵，將依契約規定辦理。 圖／桃園市體育局提供
樂天桃園棒球場改善工程經中華職棒聯盟勘查樂天桃園棒球後，發現左外野草皮有積水，需復勘後才能使用。桃園體育局表示，因表層腐草阻擋排水所致，為廠商瑕疵，將依契約規定辦理。 圖／桃園市體育局提供

桃園棒球場左外野局部草皮狀況不佳及積水，影響中職樂天桃猿隊賽程。桃園市政府體育局今天說，左外野排水系統運作正常，因施工廠商疏失未移除腐草導致積水，會依契約規定辦理。

桃園棒球場去年底開始進行優化改善工程，但整修趕不及中職球季開打，中職8日再度到桃園棒球場場勘，但草皮生長狀況不佳，特別是左外野區域有積水造成場地軟爛，樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定延賽。

桃園市體育局今天向媒體表示，中華職棒聯盟8日勘查球場，當場審查委員、樂天球團場務人員對於草皮積水提出研判，認為可能是因生長不佳草皮腐爛後堵在砂層之上，以致降雨無法順利排出。

體育局說，當下即在該區進行鑽孔、釐清狀況，發現雨水雖然浸濕草皮，但草皮以下之砂層仍維持乾燥；經會勘人員查驗左外野下方排水系統，確認運作正常、符合驗收標準，研判是因表層腐草阻擋排水所導致，因此當晚即決定清除該區表層腐草，並進行砂層調整。

樂天桃園棒球場改善工程經中華職棒聯盟勘查樂天桃園棒球後，發現左外野草皮有積水，需復勘後才能使用。桃園體育局表示，因表層腐草阻擋排水所致，為廠商瑕疵，將依契約規定辦理。 圖／桃園市體育局提供
樂天桃園棒球場改善工程經中華職棒聯盟勘查樂天桃園棒球後，發現左外野草皮有積水，需復勘後才能使用。桃園體育局表示，因表層腐草阻擋排水所致，為廠商瑕疵，將依契約規定辦理。 圖／桃園市體育局提供

體育局說，會勘人員判斷，施工廠商未移除腐草，導致左外野積水無法導流至排水系統，是廠商施作程序上的瑕疵，體育局也會依契約規定辦理；為確認不會有相同情況發生，待草皮鋪植完成後，會進行加大灑水測試，讓場地能符合中華職棒聯盟標準。

體育局也說，即將補植的草皮已在陽光下栽植近半年，是已生長良好的成草，但草鋪植下去尚需時間讓根部抓緊砂土生長，才能確保比賽時球員的安全，後續將經中職確認符合比賽標準後再予啟用，確保品質符合中華職棒的專業判斷才能夠完成驗收。

針對有民眾關心的進度儀表板下架部分，體育局說，是因為網站系統設定的時間到達，所以不再呈現，會持續透過公開資訊，讓球迷掌握相關工程進度。

中職 棒球 樂天桃猿

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